Einreisende aus ausländischen Risikogebieten müssen in Sachsen ab 11. Januar dem Gesundheitsamt einen Corona-Test vorlegen. Die Kosten für den Test müssen die Reisenden selbst tragen, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Schnell- sowie PCR-Tests seien zulässig. Dieser darf höchstens 24 Stunden vor Einreise gemacht worden sein oder muss spätestens 48 Stunden nach Einreise nachgereicht werden. Nach ihrer Heimkehr müssen sich die Rückkehrer für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben und können sich nach frühestens fünf Tagen noch mal testen lassen.

Kosten müssen selber getragen werden

Auch für Pendler und Grenzgänger, die für Arbeit und Ausbildung reisen müssten, gibt es künftig mehr Auflagen. Sie müssten zweimal wöchentlich einen negativen Test vorlegen, erklärte die Ministerin. Auch hier müssten die Kosten selber getragen werden, so Köpping. Das könne über den Arbeitgeber geregelt werden. Rund 200 Apotheken würden demnächst Schnelltests anbieten.

Bis Jahresende werden weitere rund 60.000 Impfdosen gegen das Coronavirus im Freistaat ankommen. Angesprochen darauf, dass erst ein Bruchteil der ersten Lieferungen "verimpft" worden seien, erklärte Köpping, dass man vor einer "logistischen Mammutaufgabe" stehe. Durch Quarantäne-Situationen in den Pflegeheimen und an Corona infiziertem Personal müssten Planungen dauernd angepasst werden. Kliniken sollten künftig täglich mindestens 100 Impfungen durchführen.

Situation in Krematorien

Ein weiteres Thema auf der Pressekonferenz war die angespannte Lage in den Krematorien. Da gebe es drei Baustellen, die im neuen Jahr angegangen würden. Das seien die Ausstellung der Sterbeurkunden in den Standesämtern, die Lagerung Verstorbener sowie die Abläufe in den Krematorien selbst.

Köpping stellte keine Lockerungen nach dem 10. Januar in Aussicht. Damit schloss sie sich den Aussagen des Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer, von gestern an. Er hatte gesagt: "Lockerungen kann ich mir nicht vorstellen." Der Blick auf die Zahlen sei noch immer beunruhigend, so die Ministerin. Es sei eine Übersterblichkeit festzustellen.