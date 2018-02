Wir suchen Ihre Bilder! Eisige Kälte bleibt ab Sonnabend eine Woche lang in Sachsen

Hauptinhalt

Wer sich schon auf den Frühling gefreut hat, muss in den kommenden Tagen tapfer sein. Der Winter kommt nach Sachsen und bringt eisigen Wind und Dauerfrost von Osten her mit. Schnee in größeren Mengen ist allerdings nicht in Sicht. Aber auch Raureif und Glitzereis in der Wintersonne haben ihren Reiz. Lassen Sie uns teilhaben und schicken Sie uns Ihre schönsten Winterbilder.