27.05.2020 | 12:48 Uhr Kappungsgrenze für Mieten in Dresden und Leipzig soll verlängert werden

Hauptinhalt

Die Mieten in Sachsen steigen seit Jahren, vor allem in Dresden und Leipzig. Die Landesregierung hat deshalb eine Kappungsgrenze für Mieten eingeführt, die in den beiden Städten seit einigen Jahren gilt. Weil der Wohnungsmarkt in den beiden Großstädten weiterhin angespannt ist, soll die Kappungsgrenze verlängert werden.