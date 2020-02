Klimaschutz, Braunkohle, Impfpflicht und der Juwelenraub in Dresden - das waren unter anderem die Themen beim Rosenmontagsumzug in Wittichenau in der Oberlausitz. Insgesamt hundert Bilder hatten die rund 1.000 Mitwirkenden des Umzugs gestaltet. An die 10.000 Besucher waren gekommen, um sich das Karnevalsspektakel anzusehen und mitzufeiern. Auch in Eilenburg war beim Rosenmontagsumzug jede Menge los.