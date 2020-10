In Torgau ist am Sonntag in der Schlosskirche der Katharina-von-Bora-Preis vergeben worden. Mit dem Preis würdigt die Stadt gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen Frauen aus ganz Deutschland für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement. Wie die sächsische Gleichstellungsministerin Katja Meier mitteilte, erhalten Projektleiterinnen aus Leipzig, Mittweida und München ein Preisgeld von je 3.000 Euro als Förderung. Ein Sonderpreis in Höhe von 500 Euro geht an eine junge Frau aus Chemnitz. In diesem Jahr lag der Fokus auf sozialen und kulturellen Projekten. Insgesamt sind 34 Vorschläge aus dem gesamten Bundesgebiet für den Preis eingangen.