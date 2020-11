Wattestäbchen sind tabu - so pflegen Sie Ihre Ohren richtig!

Ohrenschmalz - allein der Name klingt irgendwie schmierig und die braune Masse sieht im Gehörgang einfach unappetitlich aus. Deshalb greifen viele von uns zu Wattestäbchen, um das Schmalz möglichst gründlich aus dem gesamten Ohr zu entfernen. Hört man sich um, greifen die meisten für die Reinigung zu Wattestäbchen - eine Frau erzählt: "Ich weiß, man soll das nicht machen. Aber bisher ist noch nichts passiert. Gott sei Dank. Also ich nehme die Wattestäbchen".

Ohrenschmalz wird von ganz allein durch Kaubewegung und die Schlafposition auf der Seite aus dem Inneren des Ohres transportiert. Sollte sich doch mal ein Pfropfen festsetzen, hilft ein Tropfen Salzwasser oder Öl ins Ohr geträufelt. Beides kann über Nacht das verhärtete Schmalz aufweichen. Es wandert dann von alleine wieder raus.



Von Tropfen aus der Apotheke hält Christian Mozet als erstes Hilfsmittel nicht so viel, weil die Ursache der verunreinigten Ohren nicht bekannt ist. Funktioniert das Hausmittel nicht, sollte der Hals-Nasen-Ohren-Arzt einfach einen fachkundigen Blick darauf werfen. Von Spülungen daheim am eigenen Ohr rät der Mediziner ab. Als Grund gibt er an: