Weil er Noah Becker als "kleinen Halbneger" bezeichnete, wird gegen den Dresdner AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier ermittelt. Frau Köditz, darf man heute noch "Neger" sagen?



Die Reaktion von Noah Becker ist komplett nachvollziehbar. Das hat noch nicht einmal etwas mit politischer Korrektheit zu tun, sondern mit der Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um. In Sachsen haben wir relativ wenig Anlässe, den Begriff "Neger" zu benutzen. Letztlich kommt es immer auf den Zusammenhang an. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die den Begriff aus allen Büchern streichen würden. Die Debatte kommt aber nicht ohne den Kontext aus. In die Bücher müsste eine betreffende Erläuterung in die Einleitung oder den Nachspann. Erst der Diskurs zeigt, wie Ausgrenzung erfolgt und jemand verschmäht wird.