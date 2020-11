Man kann immer zum Ablauf des Versicherungsjahres die Kfz-Versicherung kündigen. Das entspricht ja meistens dem Kalenderjahr. Dazu muss man noch eine einmonatige Kündigungsfrist beachten. Ganz konkret heißt das also, dass am 30. November die Kündigung nachweisbar beim Versicherer vorliegen muss.



Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung und zwar bei jeder Prämienerhöhung. Diese kamen in der Vergangenheit häufig erst nach dem 30.11. beim Verbraucher an, sodass diese Betroffenen dann oft noch die Möglichkeit hatten, bis Anfang Januar beispielsweise den Anbieter zu wechseln. Darauf sollte man aber dieses Jahr nicht vertrauen.