Die Einführung der KfZ-Zulassung per Mausklick im Internet funktioniert in Sachsen nicht. Das teilten die Stadtverwaltungen in Chemnitz und Leipzig mit. Zuvor hatte bereits die Stadt Dresden eingeräumt, dass die Online-Zulassung bei ihr nicht zur Verfügung steht. Betroffen sind auch die kreisfreien Städte und Landkreise. Zur Begründung hieß es, Ausschreibungen für Dienstleistungen hätten überarbeitet werden müssen. Seit dem 1. Oktober sollten Zulassung, Umschreibung und Adressänderung von zu Hause aus möglich sein.