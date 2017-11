Wir haben die Berliner Polizei mit Verena's Vorwürfen konfrontiert. Die Behörde hat eine umfangreiche Stellungnahme für den kommenden Dienstag angekündigt und um Zeit gebeten. "Die von Ihnen aufgeworfenen Fragen und Vorwürfe müssen gründlich aufgearbeitet werden", hieß es in einer ersten Mitteilung.

"Solche Probleme gab es, aber die Behörden haben inzwischen nachgebessert", erklärte Claudia Dantschke von der "Hayat" Beratungsstelle Deradikalisierung in Berlin. Die studierte Arabistin gilt als Expertin für Salafismus und Dschihadismus und berät seit vielen Jahren Eltern, deren Kinder in IS-Gebiete ausgereist sind. Dantschke kennt den Spagat zwischen Müttern, Vätern und Behörden.

Die Eltern stecken oft in einem hilflosen Teufelskreis. Sie möchten jede Neuigkeit wissen, doch die Sicherheitsbehörden können nicht sofort alle Infos brühwarm weitergeben. Claudia Dantschke "Hayat" Beratungsstelle Deradikalisierung

Bildrechte: dpa Laut Dantschke würden sich viele Eltern in ihrer Verzweiflung an die Medien wenden. Damit gelten sie für den IS jedoch quasi als 'zum Feind übergelaufen'. "Das ist genau der falsche Weg, wenn die Kinder noch im Ausland sind. Weil sie dann den Kontakt zu den Eltern abbrechen und so keine Möglichkeit mehr besteht, auf sie einzuwirken."

Den Vorwurf des Behördenversagens weist das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) für den Freistaat zurück. "Dieser Fall ist uns nicht bekannt", erklärte Tom Bernhardt, Sprecher des LKA. Grundsätzlich würden alle Hinweise "umfassend geprüft", dazu gehörten neben dem Sammeln und Aufbereiten aller polizeilichen Erkenntnisse weitere Maßnahmen, "welche sich am jeweiligen Einzelfall und der damit einhergehenden Rechtslage ausrichten". Die Folge könnten Ermittlungsverfahren und auch die Einstufung als Gefährder sein. Seit 2015 sind laut Bernhard im LKA Sachsen weit über eintausend Hinweise zu Personen und Sachverhalten eingegangen, die im Zusammenhang mit islamistischen Terrorismus stehen sollen.

Der Verfassungsschutz Thüringen sieht in seinem Bundesland keinen Anlass für derartige Vorwürfe. "Das kann ich von unserer Behörde nicht bestätigen", erklärte Sprecher Thomas Schulz. So ein Fall sei in Thüringen nicht bekannt. "Wir gehen allen Hinweisen sofort nach und sind leicht zu erreichen." So habe der Thüringer Verfassungsschutz extra ein Islamismus-Hinweistelefon mit arabisch sprechenden Kollegen eingerichtet. Zudem könnten sich alle Eltern und Betroffenen über ein Email-Formular direkt an den Verfassungsschutz wenden.

Hier ist sicher noch mehr gesellschaftliche Sensibilität erforderlich. Da möchte ich die Polizei grundsätzlich nicht ausnehmen. Peter Guld Sprecher des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Peter Guld, Sprecher des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, verweist im Zusammenhang mit Hinweisen zu möglichen IS-Anhängern auf ein weiteres Problem: "Die Polizei ist gehalten, ausschließlich auf der Grundlage von Recht und Gesetz zu handeln. Das macht es schwer, bei noch nicht hinreichenden Indikatoren gefahrenabwehrrechtliche oder strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten." Das heißt im Klartext: Hinweise allein genügen nicht. Es muss ein begründeter Verdacht vorliegen, um Menschen festzunehmen. Dieses Problem besteht laut Guld "bei der polizei-präventiven Betrachtung von Konvertiten wie bei der Einordung von Gefährdern".

Ein betroffener Vater beschreibt im exklusiven Gespräch mit MDR Fakt ist! den Verlauf der Radikaliserung. Diese geschehe unauffällig – im Kinderzimmer nebenan, "während im Wohnzimmer Tatort läuft." Er hat das bei seinem Sohn erlebt, der inzwischen aus dem Nahen Osten wieder zurückgekehrt ist. So gäben die Anwerber vom IS in den ersten Kontakten mit den potentiellen Rekruten Anweisungen, wie sich die 'Neulinge' unauffällig auf den Dschihad vorbereiten können", erklärt der Vater. Dabei sollen sie nicht auffallen. Nicht selten würde auch ein zweites Facebook-Konto eingerichtet. Beraterin Dantschke bestätigt das Vorgehen. "Die Zeitläufe der Radikalisierung sind schneller geworden. Jugendliche werden ganz genau angeleitet." Jugendlicher sitzt am Bildschirm eines PC s mit Flagge des IS. Bildrechte: IMAGO

Bislang ist dem Thüringer Verfassungsschutz zufolge eine "einstellige Anzahl“ von Jugendlichen aus dem Bundesland ausgereist. Aus Sachsen sind drei Ausreisen bestätigt.

"Jugendliche zwischen zwölf und 20 Jahren sind besonders gefährdet.“, sagt Thomas Schulz, Sprecher des Thüringer Verfassungsschutzes. Das Risiko würde von desolaten Familienverhältnissen und mangelnden Freizeitangeboten auf dem Land verschärft. "Haben Jugendliche keine Beschäftigung und keinen Anlaufpunkt, werden sie empfänglicher für radikale Einstellungen", sagt Schulz. Problematisch seien auch die rasende Digitalisierung und die für Eltern oft nicht kontrollierbare Kommunikation der Kinder in digitalen Netzwerken.

Junge Menschen posten so viele persönliche Dinge öffentlich, das kann alles ausgenutzt werden. Oft werden Kinder und Jugendliche mit schulischen Problemen oder anderen privaten Details unter Druck gesetzt. Thomas Schulz Sprecher des Thüringer Verfassungsschutzes

Schulz warnt: Erste persönliche Treffen fänden nicht selten in Moscheen statt. Weil dort Salafisten verkehren, sei beispielsweise in Erfurt die Moschee am Leipziger Platz im Visier der Ermittler. Der Verfassungsschützer kann sich vorstellen, "dass Eltern manchmal hilflos sind". "Wichtig sind eine emotionale Verbindung zu den Kindern und ein respektvolles Verhältnis zueinander", sagt Schulz. Bei der derzeit oft gelebten Aggressivität der Erwachsenen würden die Kinder nicht friedlicher. "Wir Erwachsenen sollten den Kindern mit Respekt und Toleranz ein Vorbild sein."

* Name von der Redaktion geändert

Bildrechte: dpa