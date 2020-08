Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rät Verkehrsteilnehmern in den nächsten Wochen zu besonderer Vorsicht im Bereich von Grundschulen. In dieser Zeit würden Schulanfänger ihren neuen Schulweg erst kennenlernen. "Um etwas Neues zu beherrschen, braucht es Training", sagt Helmut Büschke vom ADAC Sachsen. Er rät allen Eltern, dass sie mit ihren Kindern den Schulweg mehrere Male ablaufen und dabei mögliche Gefahren erklären sollten.

Um Gefahren besser zu erkennen, sollten Erwachsene nach Meinung von Büschke ruhig "mal in die Hocke gehen und schauen, welchen Überblick das Kind eigentlich hat".

Eltern würden gut daran tun, ihr Kind zu Fuß zur Schule zu schicken, erklärt Büschke. Sie könnten so in Kontakt zu anderen Kindern mit dem gleichen Schulweg kommen. Außerdem bewegten sie sich an der frischen Luft.