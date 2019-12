In Sachsen gibt es vergleichsweise wenige kinderlose Frauen. Während bundesweit 21 Prozent der Frauen im Alter zwischen 45 und 49 Jahren ohne Nachwuchs sind, liegt die Quote im Land bei 15 Prozent. In Hamburg hat sogar jede dritte Frau im gleichen Alter kein Kind. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor, die am Mittwoch veröffentlicht worden sind.

Ostdeutschland: In Thüringen sind die wenigsten Frauen kinderlos

Sachsen reiht sich mit der vergleichsweise geringen Kinderlosigkeit ein in eine ostdeutsche Gruppe. Thüringen ist mit 13 Prozent das Land mit der bundesweit niedrigsten Quote kinderloser Frauen, Mecklenburg-Vorpommern folgt mit 14 Prozent. Gleichauf mit Sachsen ist Sachsen-Anhalt, Brandenburg liegt nur einen Prozentpunkt höher bei 16 Prozent.

Endgültige Kinderlosenquote hat sich auch im Osten verdoppelt

Die Statistiker stellen aber auch fest, dass sich die endgültige Kinderlosenquote zwischen 2008 und 2018 in den ostdeutschen Flächenländern von durchschnittlich sieben auf 15 Prozent mehr als verdoppelt hat. Besonders hoch war die Kinderlosenquote neben Hamburg auch in Berlin (27 Prozent) und Bremen (25 Prozent).

Frauen im ländlichen Regionen bekommen eher Kinder

In allen Bundesländern ist die Kinderlosigkeit in den urbanen Regionen durchweg höher als in den ländlichen. Immer mehr Frauen in Deutschland bekommen ihr erstes Kind im vierten Lebensjahrzehnt. Im vergangenen Jahr waren 48 Prozent der Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes zwischen 30 und 39 Jahre alt. Insgesamt gab es 366.000 Erstgeborene im Jahr 2018. Bei drei Prozent dieser Geburten war die Mutter älter als 40.

Großstädte in Sachsen: Mütter über 30 Jahre

In allemn sächsischen Großstädten sind die Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes über 30 Jahre gewesen. Das geht aus dem Demographiemonitor Sachsen hervor. Die jüngsten Mütter der drei Städte kamen mit 30,7 Jahren aus Chemnitz. Die Leipzigerinnen waren durchschnittlich 31,2 Jahre bei der Geburt ihres ersten Kindes. Die Dresdnerinnen haben im Großstadtvergleich am längsten gewartet, sie zählten 31,5 Jahre.

Jüngste Mütter durchschnittlich 28,5 Jahre alt

Das höchste Durchschnittsalter für Mütter wurde in Hirschstein bei Lomatzsch mit 34,8 Jahren geführt. Die Mütter mit dem jüngsten Alter fanden die Statistiker in Geringswalda bei Hartha in Mittelsachsen mit 28,5 Jahren.

Quelle: MDR/dpa/kt