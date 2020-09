Die Stiftung Warentest hat kürzlich verschiedene Kinderschutz-Apps untersucht. Sie alle eint ihre Funktionsweise: Die App wird zum einen auf dem Smartphone des Kindes installiert, aber auch auf dem Smartphone der Eltern. In der App und auch über PC oder Laptop können die Eltern dann schauen, was ihr Kind so mit dem Handy anstellt, erklärt Simone Vintz von der Stiftung Warentest: "Die Kinder selber sehen von den Kinderschutz-Apps gar nicht so viel - außer sie möchten eine App installieren, die sie nicht installieren können, oder die Bildschirmzeit ist abgelaufen."

Dazu bieten solche Apps auch eine Standort-Verfolgung an. Eltern können also genau sehen, wo sich das Smartphone des Kindes befindet - und so in der Regel auch ihr Kind selbst. Die Standortverfolgung funktioniert über GPS. Simone Vintz von der Stiftung Warentest erklärt: "Die Eltern bekommen auf einer Karte angezeigt, wo das Kind ist. Bei manchen Apps kann man auch ein Gebiet festlegen, also einen Kreis auf der Karte ziehen und sagen, wenn das Kind diesen Bereich verlässt, bekommen die Eltern eine Nachricht."



Allerdings sollten Eltern mit ihren Kindern über die Funktion sprechen, raten Pädagogen und die Tester. "Den Standort des Kinder zu verfolgen, ohne dass das Kind das weiß, geht gar nicht", meint Vintz. "Man muss natürlich mit dem Kind gemeinsam überlegen: Was ist sinnvoll zum Schutz des Kindes? Und es muss damit einverstanden sein. Nur dann ist eine Standortverfolgung in Ordnung." Außerdem könne so die Medienkompetenz der Kinder gefördert werden.