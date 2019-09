Die Schaubühne Lindenfels in Leipzig hat für ihr Kinoprogramm 2018 den Hauptpreis der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH (MDM) erhalten. Wie die Medienförderung mitteilte, ist die Auszeichnung mit 10.000 Euro dotiert. Mit Kinoprogrammpreisen in Höhe von jeweils 5.000 Euro sind die Kinos Schauburg und das Luru Kino in der Spinnerei in Leipzig sowie das Kino im Dach und das Kino in der Fabrik in Dresden, das Kino am Markt in Jena, das Lichthaus in Weimar, das Luchskino am Zoo in Halle sowie das Metropol Kino in Gera ausgezeichnet worden.