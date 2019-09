Sachsen liegt bei der Betreuung in den Kinderkrippen bundesweit auf dem letzten Platz. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Im Freistaat gebe es in mehreren Punkten Nachholbedarf, wie die Bildungsexpertin der Bertelsmann-Stiftung, Anette Stein, ausführte: "Zunächst einmal fehlen tatsächlich Erzieherinnen. Das sind in Sachsen rund 17.000 Fachkräfte. Zudem muss aber auch die Ausbildung attraktiver werden." Stein plädiert für eine bundesweite kostenfreie Ausbildung, die angemessen vergütet wird und im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Anstellung erfolgen sollte.