Die Kitagebühren in Sachsen klaffen weit auseinander und bisher stiegen die Gebühren in vielen Kommunen von Jahr zu Jahr. Doch mit dem im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Haushaltsbegleitgesetz haben die Kommunen mehr Spielraum, auch Kosten in Kindertagesstätten und Horten zu senken. Die ersten machen jetzt auch Gebrauch davon, wie das Kultusministerium auf Anfrage der AfD mitteilte.

Danach wird in den Städten Chemnitz, Zwickau und Meerane seit 1.12.2019 kein Elternbeitrag mehr für das Schulvorbereitungsjahr im Kindergarten erhoben. In Wechselburg im Kreis Mittelsachsen wurden die Gebühren herabgesetzt, auch für Krippe und Kindergarten. Dort zahlen die Eltern jetzt für neun Stunden in der Krippe 190 Euro im Monat - 30 Euro weniger als bislang.

Teilweise große Unterschiede bei Kita-Gebühren