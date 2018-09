Kultusminister Piwarz fordert mehr Geld für Kitas im Osten

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz fordert mehr Geld vom Bund für ostdeutsche Kitas. "Ostdeutsche Kindertageseinrichtungen betreuen deutlich mehr Kinder unter drei Jahren als die in den alten Bundesländern", teilte Piwarz am Donnerstag mit. Wenn man wie in den alten Bundesländern weniger Plätze finanzieren müsse, könne man sich auch bessere Betreuungsschlüssel leisten. Bei der Verteilung der Bundesmittel müssten die höheren Betreuungsquoten in Ostdeutschland stärker berücksichtigt werden, forderte er weiter.

In Sachsen gibt es laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zu wenige Erzieher in Kindertagesstätten. Trotz einer Verbesserung seien die Personalschlüssel seit Jahren ungünstiger als im ostdeutschen Mittel. Am 1. März 2017 kamen rechnerisch in der Krippe für unter Dreijährige auf eine Fachkraft 6,4 Kinder, in Kindergärten lautete das Verhältnis 1 zu 13,1. Der Durchschnitt in Ostdeutschland betrug 1 zu 6 beziehungsweise 1 zu 11,9. Die Stiftung empfiehlt eine Relation von 1 zu 3 beziehungsweise 1 zu 7,5.

"Wer wie die Bertelsmann Stiftung zweifelhafte Vergleiche der Personalschlüssel zum Maßstab macht, der wird der besonderen Situation in Ostdeutschland nicht gerecht", sagt Piwarz. Die Betreuungsquote beträgt in Sachsen im dritten Lebensjahr 75 Prozent, während es beipsielsweise in Baden-Württemberg 49 Prozent sind.

Kritik: Andere Ostländer schaffen es auch

Obwohl auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Petra Zais diesen Unterschied kennt, fragt sie sich, warum andere ostdeutsche Bundesländer mehr Geld in die Hand nehmen. "Unbeantwortet bleibt die Frage, warum es andere Ost-Bundesländer, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt und Brandenburg schaffen, deutlich mehr Geld in den Betreuungsschlüssel zu stecken und das bei vergleichbaren Betreuungsquoten", sagt Zais, die für einen Betreuungsschlüssel und 1 zu 10 für die Kita und 1 zu 4 für die Krippe plädiert.