Hintergründe zur Umfrage Die Kita-Umfrage richtete sich an alle Eltern und 36.000 Erzieher der etwa 309.000 Kinder in Sachsens Einrichtungen. Der Nachwuchs wird in 3.167 Krippen, Kindergärten oder Horten betreut.

Bis 1. Mai 2018 konnten vier Vorschläge der Staatsregierung zur Qualitätsverbesserung online bewertet werden. 63 Prozent der Kita-Leitungen machten bei der Umfrage mit. Allerdings nahmen nur 35 Prozent der Fachkräfte und 13 Prozent der Eltern teil.

Zum einen ging es um die Verbesserung des gesetzlichen Personalschlüssels von Betreuern mit Blick auf die Kinderanzahl: In Krippen ging es um den Schlüssel einer Vollzeitfachkraft für 4,8 Kinder statt bisher 1:5, im Kindergarten um 1:11,5 statt 1:12 und im Hort um 0,9:18,5 statt 0,9:20. Auch wurde vorgeschlagen, wöchentlich zwei Stunden Vor- und Nachbereitungszeit für Erzieher anzuerkennen. Gefragt wurde auch, ob jede Einrichtung ein zusätzliches Geldbudget in eigener Verwendung haben sollte oder Kitas mit besonderem Bedarf unterstützt werden sollten.