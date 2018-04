Im öffentlichen Dienst wird in Sachsen gestreikt: In Leipzig haben deshalb neun Kitas und 13 Horte ganz zu, lediglich zwölf städtische Kitas sind uneingeschränkt geöffnet. In Dresden sind 41 Kindertagestätten und 22 Horte geschlossen. In Freital sind zwölf Einrichtungen betroffen. Auch in Görlitz wirkt sich der Streik auf zwei Kitas aus, wo es nur einen eingeschränkten Betrieb gibt.

Eltern reagieren verständnisvoll

Trotz der Einschränkungen reagierten Eltern verständnisvoll auf den Streik der Erzieher. Sie sagten MDR SACHSEN, dass sie dem Streik prinziell zustimmen und Verständnis hätten, dass die Erzieher für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Ähnlich gefasst reagierten die Eltern in Freital. Ein Rathaussprecher sagte, dass sich viele Eltern rechtzeitig um die Unterbringung ihrer Kinder gekümmert hätten. Außerdem seien einige Plätze in der Notbetreuung frei gewesen. In der Stadt haben sieben von zehn kommunalen Kitas und fünf Schulhorte die Arbeit niedergelegt.

Auch Streiks in Kliniken, Nahverkehr und Stadtwerken

In Dresden haben sich nach Angaben der Polizei etwa 1.500 Streikende im Gewerkschaftshaus versammelt. Neben Erzieherinnen trafen dort auch 40 Mitarbeiter des Städtischen Klinikums ein. Die Behandlung von Notfällen in den Krankenhäusern ist laut Verdi abgesichert. Auch Mitarbeiter der Stadtentwässerung waren vor Ort.

Streikende Erzieher vor dem Rathaus in Dresden. Bildrechte: MDR/Christian Essler