Dass es so lange dauert, liege auch daran, dass es mehrere Personalwechsel am Gericht gegeben habe, so Bianca Graf vom Sächsischen Verfassungsgerichtshof. "Was es eben auch so umfangreich macht: Das ist ein ganz komplexes Verfahren. Es werden ja nicht nur eine Norm oder zwei, drei angegriffen, sondern ganze Normenkomplexe", so Graf. Und zu vielen dieser Komplexe gebe es auch noch keine Rechtsprechung – was dazu führe, dass so eine Prüfung viel Zeit in Anspruch nehme.