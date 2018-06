Kleingärten in Sachsen Alles im grünen Bereich?

In ländlichen Gebieten haben Kleingärtner immer mehr Nachwuchsprobleme: Leerstände von bis zu einem Drittel sind keine Seltenheit. Das zeigen auch Zahlen vom Landesverband der Kleingärtner: Während Sachsens Kleingärten 2008 noch etwa 216.000 Mitglieder zählten, sind es 2018 noch rund 200.000. In den Städten wird Gärtnern wiederum immer mehr zum Trend: In Leipzig, Dresden oder Chemnitz sind in manchen Kleingartenanlagen die Wartelisten lang. Boomende Kleingartenanlagen in sächsischen Städten einerseits, Mitgliederschwund und Leerstand auf dem Land andererseits.