Die sächsische Regierung hat ein neues Klima- und Energiekonzept angekündigt, um den Rückstand in der Windenergie aufzuholen. Umweltminister Wolfram Günther sagte MDR AKTUELL, das derzeitige Programm stamme aus dem Jahr 2012. Das sei eine ganz andere Zeit gewesen. Wenn man bis zum Sommer ein neues Konzept erarbeite, könne es noch in diesem Jahr in Kraft treten. Dann gebe es eine landesplanerische Grundlage für den Bau neuer Windräder.