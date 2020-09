Die Klimabewegung "Fridays for Future" ist am Freitag erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder auf die Straße zurückgekehrt. Unter dem Motto "Kein Grad weiter" beteiligen sich auch in Sachsen Initiativen und Umweltorganisationen an dem Aktionstag - so in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwickau.