Vier Schulen haben den ersten Nachhaltigkeitspreis des sächsischen Kultusministeriums bekommen. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, würdigt der mit insgesamt 4.000 Euro dotierte Preis den besonderen Einsatz für den Klimaschutz. Preisträger 2020 sind das Léon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda, das Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden, die Grundschule Graupa und die Oberschule Weißig.

"Die Preisträger sind wichtige Botschafter, um andere Schulen zu motivieren, den nachhaltigen Gedanken im schulischen Alltag mit Leben zu füllen", sagte Kultusminister Christian Piwarz bei der Verleihung am Donnerstag in Dresden.

Die Schulen mussten für den Wettbewerb ein innovatives Klimakonzept vorlegen und geplante Maßnahmen in Unterricht, Fortbildung, Management, Schulalltag, außerschulischer Lebenswelt und Infrastruktur beschreiben. Nach Ministeriumsangaben gingen insgesamt 15 Bewerbungen ein. Der Preis mit dem Titel "Bildung für nachhaltige Entwicklung" wurde 2019 ins Leben gerufen, um an den Schulen Lerninhalte in dieser Richtung zu stärken.