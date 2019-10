Die Parteispitzen von CDU und SPD beraten am Freitagabend in getrennten Sitzungen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine gemeinsame Regierung. Die Grünen wiederum wollen das am Sonnabend auf einem Parteitag in Leipzig entscheiden. Bislang stehen alle Zeichen auf ein Kenia-Bündnis, das es in Sachsen noch nie gab. In den vergangenen 15 Jahren musste sich die Union die Macht jeweils nur mit einer Partei teilen. Zweimal war das die SPD, einmal die FDP.