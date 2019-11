Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung in Sachsen verzögern sich offenbar. Wie am Freitag aus Verhandlungskreisen zu erfahren war, gibt es zwar keine größeren Streitpunkte mehr, allerdings wird noch Zeit für Formulierungen im Koalitionsvertrag benötigt. Nach interner Planung sollte der Vertrag am Freitagnachmittag präsentiert werden. Ob der Termin zu halten ist, war am Mittag mehr als fraglich.