Gut zwei Wochen nach der Kabinettsbildung in Sachsen haben drei Mitarbeiter der neuen Regierung ihre Landtagsmandate zurückgegeben. So verzichtet Sozialministerin Petra Köpping auf die politische Arbeit im Sächsischen Landtag. Das teilte die SPD-Fraktion mit. Auch die SPD-Abgeordnete Dagmar Neukirch gehört künftig nicht mehr dem Landtag an. Beide Frauen würden sich künftig voll auf ihre Aufgaben im Sozialministerium konzentrieren, hieß es. Neukirch übernimmt dort das Amt der Staatssekretärin. Für beide Politikerinnen ziehen Simone Lang und Volkmar Winkler in die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag ein.