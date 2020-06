Sachsens Gesundheits- und Sozialministerin Petra Köpping hat weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Aussicht gestellt. So sollen beispielsweise größere Familienfeiern mit bis zu 100 Gästen unter Hygieneauflagen wieder möglich sein, kündigte Köpping am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts an. Die neue Corona-Schutzverordnung soll von Ende Juni bis zum 17. Juli gelten.

Nachgedacht werde auch über eine mögliche Lockerung der Maskenpflicht beim Einkaufen. Köpping sagte MDR SACHSEN, die Landesregierung werde am 30. Juni dazu beraten. Weil sich die Menschen im Sommer viel im Freien aufhielten, könnten die Auflagen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzen gelockert werden. "Wir haben das diskutiert, sind aber vorsichtig", so Köpping. Die Entscheidung hänge auch von den Regelungen der anderen Bundesländer ab. Der Mindestabstand sowie der Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen sollen aber bestehen bleiben. Für Mitte Juli erwägt Sachsen zudem, wieder kleinere Jahrmärkte und Volksfeste zu gestatten.

Möglich würden diese Lockerungen laut Köpping durch die guten Entwicklungen in der Corona-Krise. Nach Ministeriumsangaben hatten sich bis Dienstag 5.343 Menschen in Sachsen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert - das war ein Fall mehr als am Tag zuvor.

Quelle: MDR/bj/dpa