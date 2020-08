Nach Berechnungen der Unternehmensberater Ernst & Young gibt es mit dem beschlossenen Kohleausstieg in all seinen Szenarien deutlich weniger Bedarf an zu fördernder Kohle als in der LEAG-Planung bisher angesetzt. So würden 139 Millionen Tonnen Braunkohle mehr gefördert werden als bei dem Ausstiegsszenario der Bund-/Ländereinigung bis zum Jahr 2038 nötig wäre. Mit dem Vorziehen der Stillegung der Kraftwerksblöcke Boxberg Q und Schwarze Pumpe A und B um drei Jahre, sinkt der Kohlebedarf laut den Wirtschaftsprüfern um weitere 60 Millionen Tonnen.