Im Lausitzer Revier wird es die ersten Abschaltungen von Braunkohlekraftwerken geben. Im Kraftwerk Boxberg werden die beiden ältesten Blöcke 2029 vom Netz genommen. Im Mitteldeutschen Revier folgt das Kraftwerk Lippendorf 2035. Das Kraftwerk in Schwarze Pumpe und die letzten beiden Blöcke in Boxberg sollen 2038 abgeschaltet werden. Es ist aber nach entsprechender Überprüfung auch ein früherer Zeipunkt möglich.

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung soll sozialverträglich für die Betroffenen in den Betrieben gestaltet werden. Die soziale Absicherung der Beschäftigten in den Tagebauen und Kraftwerken inklusive der Beschäftigten von Tochter- und Partnerunternehmen ist durch das Anpassungsgeld gewährleistet. Dafür sind insgesamt für alle Reviere fünf Milliarden Euro an Bundesmitteln vorgesehen.