Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Kompromiss zum Kohleausstieg als wichtige Entscheidung und "vernünftige Lösung für die sächsischen Kraftwerke" bezeichnet. Der CDU-Politiker sagte im Interview mit MDR SACHSEN, dass zuerst ein Strukturaufbau stattfinden müsse, bevor man an die Kraftwerksschließungen gehe. "Mir geht es jetzt darum, dass auch wirklich dieser Kompromiss mitgetragen wird, auch von Umweltverbänden. Und dass wir jetzt mit ganzer Kraft daran gehen können, neue Arbeitsplätze aufzubauen", so Kretschmer.

Zu den strukturellen Investitionen gehöre in Sachsen etwa eine Bahntrasse von Leipzig über Torgau nach Weißwasser und eine ICE-Verbindung von Berlin nach Görlitz. Es werde auch zwei neue Forschungszentren geben. An den aktuellen Standorten von Kohlekraftwerken könnten künftig auch Gaskraftwerke betrieben werden. Zudem sei ein Anpassungsgeld für jene vereinbart worden, die keinen neuen Job fänden. Nach Angaben von Kretschmer soll das Ganze bis Mai in ein Gesetz gegossen werden. Weitere Einzelheiten des Zeitplanes will die Bundesregierung am Vormittag bekanntgeben.