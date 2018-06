Die Bundesregierung setzt heute das Gremium für den Kohleausstieg ein. Offiziell heißt die Gruppe "Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" und soll das erste Mal am 26. Juni tagen. Neben Landespolitikern und Bürgermeistern arbeiten auch Industrie- und Umweltverbände sowie Gewerkschaften mit. Sie sollen bis Ende Oktober einen Plan vorlegen, wie der Strukturwandel in den deutschen Braunkohleregionen in Ost und West gestaltet und bezaht werden kann. Erwartet wird auch ein Datum, das den Braunkohleausstieg konkret festlegt. Bis Dezember sollen Vorschläge vorliegen, wie Deutschland möglichst nah an sein Klimaschutzziel für das Jahr 2020 herankommen kann. Ursprünglich sollten bis dahin 40 Prozent weniger Kohlendioxid ausgestoßen werden als noch 1990.

Kretschmer: Heraus aus dem Klein-Klein

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer erwartet klare Ansätze für die Zukunft der mitteldeutschen und Lausitzer Reviere. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet von der Kohlekommission, dass sie sowohl die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als auch das Wohl der Menschen im Blick behält. Kretschmer sagte dem MDR, die Kommission müsse bei ihren Beratungen Einzelinteressen zurückzustellen. Man brauche für die Energiepolitik einen Ansatz, der aus dem Klein-Klein herauskomme. Kretschmer forderte den Bund auf, Investitionen im mitteldeutschen Revier und in der Lausitz zu unterstützen. Dort müssten bis zur Mitte des Jahrhunderts Zukunftsregionen entstehen.

Plan für Kohleausstieg und künftige Jobs erarbeiten

Den Zeitplan nannte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE ), Michael Vassiliadis, "sehr sportlich". "Ich finde es aber gut und richtig, dass die Kommission nicht mit der Frage des Ausstiegs aus der Kohle beginnen will - sondern dass wir uns zunächst die Frage stellen, was das eigentlich für die Energieversorgung und die betroffenen Regionen bedeuten würde", sagte Vassiliadis. Er fordert Arbeitsplatzperspektiven für die vom Kohleausstieg betroffenen Menschen. "Ich möchte geklärt wissen, was eigentlich einen privaten Investor motivieren soll, dort zu investieren. Es sind weitaus mehr Anreize nötig als nur Fördergelder."

Tagebau-Gebiete und Braunkohlekraftwerke in Ostdeutschland. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hickhack um Zusammensetzung der Kommission

Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist einer von vier Leitern der Kohle-Kommission. Bildrechte: dpa Die Besetzung des Gremiums wurde monatelang kontrovers diskutiert. Die Debatten darum haben die Einsetzung immer wieder verzögert. Medienberichten zufolge soll die Kohlekommission jetzt 31 Mitglieder haben. Geleitet werden soll sie demzufolge von vier Vorsitzenden: den früheren Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Stanislaw Tillich (CDU) und Matthias Platzeck (SPD), dem Bahn-Vorstand Ronald Pofalla sowie von der Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin Barbara Praetorius. Die Grünene kritisierten, dass keine der Oppositionsparteienaus dem Bundestag (Grüne, Linke, FDP, AfD) im Gremium mitarbeitet.

Haseloff verlangt 100 Millionen Euro vom Bund

Quelle: MDR/kk/dpa