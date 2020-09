"Sie müssen in unser Gewerbegebiet fahren, die Riesen-Hallen, das müssen sie sehen", empfiehlt der nette Herr vom Ordnungsamt, als das Sachsenspiegel-Team die Kamera aus dem Kofferraum packt. Das neue Industriegebiet, in dem immer noch Bagger wühlen und Riesenmaschinen Asphalt auftragen - der ganze Stolz von Bürgermeister Lothar Ungerer. Elf Millionen Euro Wirtschaftsförderung habe die Stadt investiert. Davon profitiere doch nicht nur Meerane, sondern auch die kleinen Gemeinden im Umland. Diese Funktion der Mittelzentren sieht Ungerer jetzt gefährdet. Fassungslos und mit Sorge habe ihn das Gutachten erfüllt, dass das Finanzministerium zum Finanzausgleich (FAG) in Auftrag gegeben hat.