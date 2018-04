Ehrenamt in Sachsen Nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums sind Erwerbstätige in der Regel eher zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit bereit als Menschen ohne Arbeit. Das Freiwilligen-Engagement in Sachsen nimmt von Jahr zu Jahr zu, aber mit 38 Prozent liegt Sachsen unter dem Bundesdurchschnitt auf den hinteren Plätzen. Spitzenreiter ist Rheinland-Pfalz mit 48,3 Prozent. Schlusslicht ist Hamburg mit 36 Prozent.

Viele Vereine haben nach eigenen Angaben Probleme, ehrenamtliche Funktionäre für ihr Vereinsmanagement zu finden. Vielerorts sind jüngere Leute abgewandert oder müssen beruflich mobil sein, dass sie zu wenig Zeit für einen regelmäßigen Ehrenamtseinsatz haben.