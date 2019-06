Das Wirtschaftswachstum im Osten schwächt sich ab. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Konjunktiurprognose des ifo-Instituts in Dresden hervor. Das Institu geht für 2019 in Ostdeutschland von einem Wachstum von 0,9 Prozent aus. Das sind 0,4 Prozent weniger als noch im Winter vorhergesagt. 2020 soll sich das Wachstum wieder auf 1,5 Prozent beschleunigen.