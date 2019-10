Das Verwaltungsgericht Dresden hat die Ausstellung von sogenannten Kopfnoten auf Zeugnissen für rechtswidrig erklärt. In der am Montag veröffentlichten Urteilsbegründung hieß es, dass es für die Noten für Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung im Zeugnis keine Gesetzesgrundlage gebe. Das Verwaltungsgericht sieht in der Vergabe der Kopfnoten auch einen Eingriff in verschiedene Grundrechte des Schülers, insbesondere in die Berufsfreiheit. Auch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf elterliche Erziehung werde beeinträchtigt. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

In der Urteilsbegründung heißt es weiter, dass eine genaue Regelung für die Bewertung fehle. Die Rechtsverordnung des Kultusministeriums sei nicht ausreichend:

Der parlamentarische Gesetzgeber des Freistaates Sachsen hat im Sächsischen Schulgesetz die Kopfnoten an keiner Stelle erwähnt, geschweige denn näher geregelt. Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtes Dresden zu Kopfnoten

Darüber hinaus werden die Kopfnoten laut Verwaltungsgericht nicht vom Begriff der "Fächer" umfasst. Dazu zählten im Schulkontext etwa Mathematik, Deutsch oder Biologie. Bestätigt werde dieses Sprachverständnis durch Regelungen, die der Gesetzgeber im Sächsischen Schulgesetz selbst getroffen habe.

Das Gerichtsverfahren um die Rechtmäßigkeit von Kopfnoten beschäftigt die Gerichte in Sachsen seit Ende vergangenen Jahres. Geklagt hatte der Schüler einer Oberschule, der in den Kopfnoten auf seinem Jahreszeugnis der 9. Klasse und dem Halbjahreszeugnis der 10. Klasse eine Benachteiligung für seine Bewerbung sah. Das Verwaltungsgericht Dresden hat deshalb bei verschiedenen Berufsverbänden angefragt, wie wichtig Kopfnoten für die Einstellung von Bewerbern in Ausbildungsberufen sind.

Für viele Arbeitgeber bilden Kopfnoten ein wichtiges Auswahlkriterium. Bildrechte: dpa

So sieht die Sächsische Landesärztekammer Kopfnoten etwa als "ein wesentliches Entscheidungsmerkmal" an. Der Kommunale Arbeitgeberverband ziehe Kopfnoten "vor allem bei der Beurteilung der Methoden- und Sozialkompetenz" heran. 88 Prozent der von der Handwerkskammer Dresden befragten Unternehmen gaben zudem an, dass Kopfnoten bei der Auswahl von Lehrlingen sehr wichtig beziehungsweise wichtig seien. Von Unternehmen der Industrie- und Handelskammer Dresden hieß es, dass sowohl Schulfächer als auch Kopfnoten von großer Bedeutung für die Besetzung einer Lehrstelle seien.

Der Sächsische Handwerkstag zeigte sich vom Urteil des Dresdner Gerichtes enttäuscht. "Aus Sicht ausbildender Handwerksunternehmer ist dieses Urteil völlig unverständlich", heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: "Es ist für uns in der Sache auch nicht nachvollziehbar, denn: Gerade Kopfnoten auf Zeugnissen, mit denen sich junge Leute um eine betriebliche Lehrstelle bewerben, sind für uns als Ausbilder doch - neben den regulären Schulnoten - ein erster Hinweis, inwiefern der Betreffende auch über soziale Kompetenzen verfügt." Der Handwerkstag forderte die Landesregierung auf, im Landesschulgesetz "zügig" für Klarheit zu sorgen.

Der Fall im Detail Der Schüler wurde als Integrationsschüler (Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) in einem Realschulbildungsgang an einer Oberschule sonderpädagogisch gefördert.



Am Ende der 9. Klasse bekam er auf seinem Jahreszeugnis in den Kopfnoten Betragen, Fleiß und Mitarbeit jeweils die Note 3 und im Bereich Ordnung die Note 2. So hatte es die Klassenkonferenz seiner Schule entschieden.



Weil er sich mit dem 9.-Klasse-Zeugnis bei verschiedenen Firmen bewerben wollte, verlangte er, sein Zeugnis ohne Kopfnoten ausgestellt zu bekommen. Begründung: Die Kopfnoten würden einen falschen Eindruck von ihm hinterlassen, Mitbewerber mit besseren Kopfnoten würden ihm vorgezogen. Außerdem seien Kopfnoten diskriminierend, verfassungswidrig und nicht im Schulgesetz normiert.



Im Zuge des Verfahrens forderte der Kläger, auch sein Halbjahreszeugnis der Klasse 10 ohne Kopfnoten auszustellen. Er hatte in Betragen die Note 4, in Fleiß die Note 3 sowie in Mitarbeit und Ordnung jeweils die Note 2 erhalten. Im Juni 2019 hatte der Kläger das Abschlusszeugnis der Realschule erhalten. Seit August 2019 besucht er die Klassenstufe 11 einer Fachoberschule.

Das Verwaltungsgericht Dresden hatte der Klage in einem Eilverfahren im November 2018 zunächst stattgegeben. Die Schule sollte dem Schüler für seine Lehrstellensuche ein Zeugnis ohne Kopfnoten ausstellen. Dagegen hatte das Landesamt für Schule und Bildung Beschwerde eingelegt. Im Mai 2019 sprach sich das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresdens aus. Es hatte die Kopfnoten in Schulzeugnissen für zulässig erklärt. Die OVG-Entscheidung galt allerdings nur in dem konkreten Fall. Die Entscheidung zur Rechtmäßigkeit von Kopfnoten wurde deshalb im Hauptsacheverfahren am Verwaltungsgericht Dresden entschieden.

Quelle: MDR/ms