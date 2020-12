Die Zahl der Korruptionsverfahren in Sachsen ist im Jahr 2019 angestiegen. Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, wurden im Vorjahr 306 neue Verfahren verzeichnet. Das sind 285 mehr als noch 2018. Anlass für die erstmalige Veröffentlichung der Zahlen ist der Welt-Anti-Korruptionstag der Vereinten Nationen. Nach Einschätzung der Polizei betrug der entstandene Schaden knapp 460.000 Euro, gut 9.000 Euro weniger als 2018.

Besonders ein Verfahren sei für den immensen Anstieg an Fallzahlen verantwortlich, hieß es. Dabei hätten eine Vielzahl von Fahrzeughaltern, Werkstattbetreibern und andere Personen aus der Automobilbranche Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen für ihre Autos bekommen, ohne dass diese geprüft wurden. Zumeist sei dafür der doppelte Preis gezahlt worden.

"Durch Korruption werden öffentliche Gelder verschwendet und zum Nachteil der Allgemeinheit private Interessen durchgesetzt. Sie schadet allen und ist auch in der öffentlichen Verwaltung ein Thema", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller. In der Hälfte der Delikte seien öffentliche Verwaltungen das Ziel von Korruption, der Anteil der Wirtschaft liege bei 40 Prozent. Justiz- und Strafverfolgungsbehörden hätten einen Anteil von rund sieben Prozent. In der Politik habe es keine Korruptionsverfahren gegeben.