Der Kosmonat Sigmund Jähn ist im engsten Familienkreis in Straußberg bei Berlin beigesetzt worden. Er habe seine letzte Ruhestätte schon am vergangenen Freitag gefunden, sagte ein Sprecher der Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Montag. Jähn war am 21. September im Alter von 82 Jahren gestorben.