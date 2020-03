Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: Wenn ich morgens aufwache und ich fühle mich unwohl, habe vielleicht einen leichten Husten, fühle mich matt, dann würde ich normalerweise in die Arztpraxis gehen, mich untersuchen und mich eventuell krankschreiben lassen. In diesen Fällen rufe ich idealerweise bei meinem Arzt an. Derjenige kennt mich. Ich schildere meine Symptome am Telefon. Und dann kann der Arzt eine Krankschreibung bis zu sieben Tagen ausstellen, sodass ich nicht extra in die Praxis kommen muss.



Das gilt aber ausdrücklich nur für diese leichten Fälle und nicht für Fälle, wo ein Corona-Verdacht oder auch ein Grippe-Verdacht herrschen würde. Also wenn der Arzt sagt, ich muss sie aber angucken, das ist erforderlich, dann ist es etwas anderes. Aber für diese leichten Fälle gilt diese Ausnahmeregelung, die am 9. März in Kraft gesetzt worden ist.