Mit ausdrucksstarken Aktionen haben Vertreter der Veranstaltungsbranche in der Corona-Krise immer wieder auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Jetzt sind ihre Konzeptideen gefragt. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die besten innovativen Vorhaben oder Konzepte werden mit 1.000 Euro bis 50.000 Euro prämiert. Damit solle die Umsetzung der Konzepte gefördert und den Firmen "schnell und unbürokratisch" geholfen werden, so Klepsch. Der Landtag hat insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Klepsch sagte am Donnerstag, Corona habe die Veranstaltungsbranche mit am härtesten getroffen. Veranstaltungen seien bis ins Jahr 2021 hinein abgesagt worden. Feste und Events, die wieder stattfinden, seien alles andere als kostendeckend.