Die Zahl der Krebsneuerkrankungen in Sachsen bewegt sich seit Jahren auf vergleichbarem Niveau. Das geht aus den vier klinischen Krebsregistern hervor. In der aktuellen Statistik für das Jahr 2018 wurden insgesamt 29.911 Fälle dokumentiert. Gut 88 Prozent waren bösartige Neubildungen. In knapp 3.120 Fällen handelte es sich um Krebsvorstufen und lokal begrenzte Tumore, die noch nicht gestreut hatten. Zu knapp 45 Prozent waren Frauen betroffen und zu gut 55 Prozent Männer.