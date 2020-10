Am Mittwoch ging es bei einer politische Debatte der Konrad Adenauer Stiftung um Polen nach den Wahlen . Polnische Experten sprachen mit Kretschmer über die Regierungsneubildung an der Weichsel und Folgen für die deutsch-polnischen Beziehungen.

Am Dienstag hatte sich Kretschmer mit dem Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski getroffen und mit ihm über moderne Stadtentwicklung gesprochen. Am Abend wurde bei einem Empfang in der Deutschen Botschaft das 30. Jahr der Deutschen Einheit gewürdigt. Allerdings: "Die Veranstaltung ist viel kleiner als in den Vorjahren. Auch in Polen versucht man genauso viel zu leben wie in Deutschland und Sachsen und gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben zu ermöglichen", sagte Ministerpräsident Kretschmer MDR SACHSEN mit Blick auf die Corona-Krise. Die prägte auch den Staatsbesuch der Sachsen.