Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will die Menschen im Freistaat mehr an politischen Entscheidungen beteiligen. Dafür strebe er auch eine Änderung der Landesverfassung, sagte der CDU-Politiker der "Leipziger Volkszeitung".



Bei einigen Themen in Sachsen und Deutschland wäre es besser gewesen, wenn sich die Bevölkerung hätte äußern können, auch wenn vermutlich kein anderes Ergebnis herausgekommen wäre. Als Beispiele nannte Kretschmer das Ende der Wehrpflicht und den Atomausstieg. Seine neuen Pläne gehen noch über den von der Sachsen-CDU angestrebten "Volkseinwand" hinaus. Mit ihm könnten die Bürger vom Landtag beschlossene Gesetze kippen.