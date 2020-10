Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist für Amtshilfe der Bundeswehr und Hilfe von Landesbeamten für die Gesundheitsämter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verlangt, im Kampf gegen das Coronavirus mehr Bundeswehrsoldaten in den Gesundheitsämtern einzusetzen. In der "Bild am Sonntag" (BamS) verwies er auf die starke Zunahme von Neuinfektionen. Es müsse damit gerechnet werden, dass sich die Zahl im Drei- oder Vier-Tages-Rhythmus verdoppele.



Ohne die Hilfe von Bundeswehr-Soldaten oder von Landesbeamten wären die Gesundheitsämter bei der Kontakt-Nachverfolgung schnell überlastet. Dann könnten Infektionsketten nicht mehr unterbrochen werden.