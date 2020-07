Zehn Monate ist die Landtagswahl in Sachsen nun her. Die CDU ist daraus als stärkste Kraft hervorgegangen, mit 32,1 Prozent der Zweitstimmen. Aktuell wären es mit 40,2 Prozent gut acht Prozent mehr – so das Ergebnis einer Civey-Meinungsumfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung.