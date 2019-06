Sachsens Ministerpräsident will Ende der Russland-Sanktionen

Seit bald fünf Jahren belasten Sanktionen die deutsch-russischen Beziehungen. Damit müsse Schluss sein, fordert Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU). Er will sich deshalb auf einer Wirtschaftskonferenz in Russland für eine Verbesserung einsetzen. "Wir müssen diese Sanktionen abbauen. Ich hoffe sehr, dass sich beide Seiten aufeinander zu bewegen", so Kretschmer. Die Sanktionen seien gerade für die sächsische und ostdeutsche Wirtschaft ein großes Problem.