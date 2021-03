Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat heute die Kriminalstatistik Sachsen für das Jahr 2020 vorgestellt. Vor allem wegen der Corona-Pandemie sind die Zahlen in einigen Deliktbereichen deutlich gesunken, in anderen stark gestiegen.

Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr, in dem die Corona-Pandemie uns alle beherrscht hat. Die Maßnahmen von Bund und Ländern zur Verhinderung einer sprunghaften Ausweitung des Coronavirus haben tief ins öffentliche Leben eingegriffen und Spuren im Alltag der Menschen hinterlassen. Es war zu erwarten, dass in zunehmenden Maße auch Auswirkungen auf das Kriminalitätsgeschehen zu verzeichnen wären. Und das hat es dann auch getan.

Bei den Rauschgiftdelikten (plus 8,7 Prozent) handelt es sich überwiegend um sogenannte Konsumentendelikte, also den Besitz von Drogen in Mengen zum Eigengebrauch. Solche Straftaten werden in den seltensten Fällen von Dritten angezeigt – die Polizei ermittelt Tatverdächtige durch verdachtsunabhängige Personenkontrollen, beispielsweise in Parks. Die Zahl dieser Kontrollen wurde 2020 deutlich erhöht.