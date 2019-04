Innenministerium stellt Kriminalstatistik für Sachsen vor

Der "Infinus-Effekt"

Den prozentual größten Rückgang bei den polizeilich registrierten Straftaten im vergangenen Jahr hatte Sachsen – ein Minus von satten 13,7 Prozent und somit noch deutlich besser als der bundesweite Rückgang der Straftaten um 3,6 Prozent. Der Haken an dieser erfreulichen Nachricht: Das Vorjahr 2017 war ein statistischer Ausreißer, geprägt von dem Anlagebetrug der Dresdner Infinusgruppe mit 23.626 Geschädigten.

Nachdem die Ermittlungen zu den Verantwortlichen in Dresden abgeschlossen waren, wurden aus den Geschädigten automatisch 23.626 gelöste Fälle – ein "Segen" für die Aufklärungsquote der Polizei in Sachsen, allerdings katapultierte dieser Fall die Stadt Dresden auf Platz vier der "gefährlichsten Städte" in Deutschland.

Grafik Gesamtkriminalität Die Erklär-Grafik wurde wegen eines Übertragungsfehler entfernt und wird nach Korrektur wieder eingefügt.

Ohne diesen "Infinus-Effekt" in der Kriminalstatistik 2017 wären die Straftaten 2018 um 6,9 Prozent gesunken, was aber immer noch für einen hervorragenden zweiten Platz hinter Bremen reichen würde. Dafür hätte sich die Aufklärungsquote sogar minimal verbessert, statt um 2,6 Prozentpunkte zu sinken.

Weniger Einbrüche und KfZ-Diebstähle

Bei Wohnungseinbrüchen scheint die bedenkliche Zunahme der vergangenen Jahre beendet. Nachdem die Fallzahlen in Sachsen von 2009 bis 2016 kontinuierlich gestiegen waren - von 2.656 auf 4.684 Einbrüche - sinken die Zahlen seitdem wieder. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 4.001 Fälle. Allerdings liegt die Aufklärungsquote lediglich bei 22,5 Prozent – mehr als drei von vier Einbrechern blieben somit unerkannt.

Deutlich positiver ist der Trend bei KfZ-Diebstählen: in Sachsen wurden 2018 mit 2.321 Fahrzeugen fast 40 Prozent weniger Autos gestohlen als vor 10 Jahren, die Aufklärungsquote stieg im selben Zeitraum deutlich von 19,5 Prozent auf 30,3 Prozent. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sowohl bei Einbrüchen als auch bei KfZ-Diebstählen sind sinkende Fallzahlen allerdings wohl auch einer gestiegenen Sensibilisierung in der Bevölkerung sowie verbesserten, technischen Lösungen zum Diebstahl- und Einbruchschutz zu verdanken. Dennoch spiegeln diese Zahlen wohl relativ zuverlässig die tatsächliche Kriminalitätsentwicklung wider: Schon aus Gründen der Mitteilungspflicht gegenüber der Versicherung dürften die meisten KfZ-Diebstähle und Wohnungseinbrüche auch bei der Polizei angezeigt werden.

Grenzkriminalität: "Freizügigkeit" für Kriminelle?

Die Kriminalität an den sächsischen Außengrenzen zu Polen und Tschechien ist auch im vergangenen Jahr deutlich gesunken: von 17.831 auf 16.945 Fälle, ein Rückgang um 5 Prozent. Damit setzt sich ein kontinuierlicher Abwärtstrend fort – seit 2014 ist die Grenzkriminalität deutlich rückläufig, seit 2014 sank die Zahl der Delikte um 23,9 Prozent.

Straftaten von "Zuwanderern"

Als "Zuwanderer" werden in der Kriminalstatistik jene Personen bezeichnet, die als Asylbewerber im Verfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Duldung oder anerkannte Flüchtlinge im jeweiligen Bundesland registriert sind. Allerdings gehören auch jene dazu, die sich ohne gültigen Aufenthaltstitel im Land aufhalten – das können ausreisepflichtige Asylbewerber sein, aber auch Studenten und Arbeitnehmer mit abgelaufenen Visa oder eigentlich visumpflichtige Personen, die illegal eingereist sind, ohne einen Asylantrag zu stellen.

Kurzum: Zuwanderer, die von der Polizei als Tatverdächtige ermittelt werden, sind statistisch erfassbar, die Gesamtzahl der Zuwanderer ist es nicht, eben weil ein Teil dieser Gruppe nirgendwo registriert ist. Ähnliches gilt im Übrigen auch für Ausländer allgemein: Ein Pole oder Tscheche, der in Sachsen als Tatverdächtiger ermittelt wird, muss keineswegs auch in Sachsen gemeldet sein, somit ist jede Berechnung unseriös, die tatverdächtige Ausländer in Bezug setzt zu den in Sachsen gemeldeten Ausländern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Bundeskriminalamt hatte sogar wiederholt davor gewarnt, neben der Anzahl der tatverdächtigen Zuwanderer auch deren Gesamtheit beziffern zu wollen:



In Ermangelung dafür notwendiger Daten kann für die Gruppe der Zuwanderer keine Tatverdächtigenbelastungszahl gebildet werden. Aufgrund der vorhandenen Unschärfen werden in den vorliegenden Kernaussagen vorrangig grundsätzliche Tendenzen aufgezeigt und Trendaussagen abgeleitet. Quelle: BKA-Bericht: Kriminalität im Kontext von Zuwanderung

Das Sächsische Innenministerium ignoriert diese Warnung erneut und beziffert die Gesamtzahl der Zuwanderer in Sachsen für 2018 auf exakt 57.439 Personen.

Die in dieser Statistik seriös vergleichbaren Zahlen: 2018 wurden in Sachsen mit 9.194 tatverdächtigen Zuwanderern 3,1 Prozent weniger ermittelt als im Vorjahr, die Zahl der Straftaten durch Zuwanderer sank im gleichen Zeitraum um 5,4 Prozent auf 18.695 Fälle.

"MITA" - eine sächsische Erfindung