In einer Kriminalstatistik werden diejenigen, der Polizei bekannten Fälle erfasst, die innerhalb eines Kalenderjahres abgeschlossen wurden. Dazu gehören gelöste Fälle mit ermittelten Tatverdächtigen, aber auch jene, bei denen die polizeilichen Ermittlungen ergebnislos eingestellt worden sind. Sie ist also eine Art Arbeitsnachweis für abgearbeitete Fälle und keine Erfassung der Gesamtkriminalität.

In einigen Deliktfeldern liegen die Zahlen sehr nah an der Realität: Autodiebstähle beispielsweise werden von den Betroffenen schon aus Versicherungsgründen wohl grundsätzlich der Polizei gemeldet. Drogendelikte hingegen, wozu auch der Besitz einer für den Eigenkonsum bestimmten Menge Cannabis gehört, werden wohl weder von Käufern noch von Händlern angezeigt. Die Häufigkeit der Kontrollen durch die Polizei sorgt hier also für steigende oder fallende Zahlen. Kriminalstatistiken zeigen somit vor allem Tendenzen auf.