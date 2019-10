Fast jeder Sparkassenchef in NRW verdient mehr als die Kanzlerin, behauptete einmal der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Stimmt's? Ja, in vielen Regionen, auch in Sachsen, ist das so. Ein Bilanzcheck der westsächsischen "Freien Presse" ergibt: "In der Region verdienen sie alle im Schnitt mehr als Angela Merkel." Die Top-Manager mussten demnach nur im Erzgebirge und im Vogtland Abstriche hinnehmen. In Chemnitz, Mittelsachsen und Zwickau erhöhten sich ihre Bezüge seit 2012 sogar noch kräftig um bis zu 34 Prozent (siehe Tabelle). So erhielt jedes Vorstandsmitglied der Sparkasse Zwickau im Durchschnitt im Jahr 2015 etwa 110.000 Euro mehr als drei Jahre zuvor. In Chemnitz brachte jeder der Chefs im Schnitt 95.000 Euro und in Mittelsachsen annähernd 70.000 Euro mehr an Jahressalär nach Hause als 2012.



Die Verwaltungsräte beziehen in Sachsen eine sogenannte Pauschalentschädigung, die sich je nach Bilanzsumme der Sparkasse auf zwischen 1.500 und 2.900 Euro jährlich beläuft. Je Sitzung gibt es eine extra Pauschale von maximal 300 Euro. Die Vorsitzenden des Verwaltungsrats können dem Landesrecht gemäß doppelt so hohe Bezüge bekommen.

Bildrechte: MDR/Bart Lorsheijd